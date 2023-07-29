Тюменцам посоветовали ярко одеваться на «тихую охоту». Фото: Виктория Гаврик

Волонтеры «ЛизаАлерт» Тюменской области опубликовали памятку для любителей собирать ягоды и грибы в лесу. Чтобы прогулка не обернулась бедой, «тихих охотников» призывают соблюдать правила предосторожности. Так, тюменцев перед походом в лес просят предупреждать о своем маршруте родственников. Мобильный телефон, согласно памятке, желательно брать полностью заряженный. Жителей области также просят не рисковать ходить в лес в одиночку.

Одежду грибникам советуют выбирать преимущественно ярких оттенков, чтобы не потеряться из виду.

- Даже если человек на недолго собирается в лес, нужно взять с собой заряженный телефон. И, желательно, дополнительный источник зарядки. Многие возмущаются, мол, еще дополнительный груз с собой брать, но это будет не лишним. Однако есть такое направление, как «Лес на связи». Его специалисты по телефону могут определить пропавшего человека в лесу, полученный координаты передать нам в отряд, чтобы мы ускорили поиски. А если телефона нет или он разряжен, то поиски человека усложняются. К тому же с телефоном, даже если нет сети, всегда можно вызвать экстренную службу, - рассказала волонтер тюменского подразделения отряда «ЛизаАлерт» Мария Кондратенко.

Кроме того, специалист рекомендует грибникам брать с собой перекус и воду, а также спички.

Если так случилось, что человек все же потерялся, нужно оставаться на месте. Не есть сомнительные ягоды. По возможности, развести костер, ведь при поиске используют беспилотники. Они могут заметить огоньки и дать сигнал поисковикам, пишет tmn.aif.ru