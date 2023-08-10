В Тобольском районе у деревни Чебурга с 6 августа ищут 57-летнюю Зинуру Ижбулаеву

Фото: ориентировка на поиски женщины / Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Тюменской области.

В Заболотье, у деревни Чебурга Тобольского района, несколько дней ищут 57-летнюю Зинуру Ижбулаеву. Пожилая женщина 6 августа отправилась в лес за грибами. Родственники предположили, что она заночевала в местном домике, но на связь Зинура не вышла и домой не вернулась. Волонтеры ведут ее поиски в сложных условиях, есть проблемы с транспортировкой: доехать на авто в непроходимые леса и болота почти нереально.

Сейчас к поисковым работам приступили волонтеры, полиция и просто неравнодушные жители Тюменской области. Основные приметы сельчанки: рост 153 сантиметра, худощавого телосложения, волосы черные, с проседью, глаза карие. Была одета в желтую футболку, черные брюки и черные сапоги, на голове зеленый платок в цветочек.

Найти Зинуру Ижбулаеву нужно в ближайшие сутки. Ранее мы писали о том, что в Тюменской области с четверга, 10 августа, начнется понижение температуры воздуха. Уже в пятницу столбики термометров снизятся до осенней температуры +10…+12 градусов Цельсия.