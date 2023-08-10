Названа дата наступления в Тюменской области 33-градусной жары

Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области.

С четверга, 10 августа 2023 года, в Тюменской области начнется понижение температуры воздуха. Непосредственно на эти сутки в Тюмени прогнозируется +20 градусов Цельсия, местами по области 10 августа температура составит от +18 до +23 градусов Цельсия.

В этот день ожидается переменная облачность. Ночью местами небольшой дождь. Ветер северный 5-10 м/с, в отдельных районах порывы до 14 м/с. Температура +9...+14. Днем переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северный 7-12 м/с, местами порывы до 16 м/с.

В соответствии с прогнозом синоптиков, действующим на момент публикации, к понедельнику, 14 августа 2023 года, дневная температура в Тюменской области упадет до осеннего показателя в +12 градусов Цельсия.

Вместе с тем, по данным метеорологов, в августе в регионе ожидается еще одна волна мощной жары. Так, по информации сервиса «Вентускай.ком», 22 августа 2023 года дневная температура в Тюменской области подскочит до +33 градусов Цельсия, однако уже 23 августа 2023 года – дневная температура воздуха снова упадет до +16 градусов.