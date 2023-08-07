Агрессивный и пьяный тюменец приставал к подросткам во дворе дома на Энергостроителей

Фото: Паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте».

Очередная странная ситуация произошла в Тюмени и поразила местных жителей. Во дворе дома № 2 на улице Энергостроителей тюменец напал на подростка. В социальной сети появились кадры, на которых мужчина взял мальчика за грудки и тряс. Рядом с пострадавшим мальчиком сидит девочка, она напугана. Местные жители утверждают, что пьяный мужчина весь вечер у дома «искал себе жертву для разборок».

«Сегодня днем этот персонаж, находясь в алкогольном опьянении искал себе жертву для разборок. Сначала отматерил бабушку, которая расклеивала объявления, она, слава богу, успела убежать. Затем докопался до подростков 9 – 11 классов, которые сидели на лавочке и мирно общались. Пока вызывала не такую уж «оперативную службу», этот храбрец схватил мальчишку за кофту и ударил по лицу ладошкой. Доказательство рукоприкладства уже есть у пострадавшего», – пишут очевидцы происшествия в социальной сети «ВКонтакте».

Оперативники получили заявление от родителей пострадавших детей и уже приступили к поискам виновного.

– Заявление поступало в отдел полиции № 1. Устанавливаются обстоятельства произошедшего и личность мужчины. Участковый уполномоченный проводит проверку, по результатам которой будет принято решение в установленном законом порядке, – сообщили в пресс-службе областного УМВД корреспонденту редакции «КП-Тюмень».

В Тюмени дети часто становятся жертвами пьяных горожан. Житель Тюмени избил в магазине 12-летнего мальчика, который скрывался от агрессивных сверстников. Сотрудники полиции установят личность агрессора. Другой случай произошел в микрорайоне Тарманы. Пьяный мужчина домогался шестиклассниц на детской площадке. По словам пользователей, неадекватный человек расстегивал штаны, приставал к девочкам, проявлял явную настойчивость по отношению к детям.