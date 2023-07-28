В Тюмени пьяный мужчина домогался шестиклассниц на детской площадке в микрорайоне Тарманы

Полицейские в Тюмени ищут мужчину, который приставал к шестиклассницам на детской площадке. Фото: Виктория Гаврик

В Тюмени пьяный мужчина приставал к несовершеннолетним школьницам на детской площадке. Такое заявление появилось в Telegram-канале «Новости Тюмени и области». ЧП произошло вчера, 27 июля 2023 года, в микрорайоне Тарманы. По словам пользователей, неадекватный человек расстегивал штаны, приставал к девочкам, проявлял явную настойчивость к детям.

Некоторые очевидцы заявляют, что мужчина прикасался к интимным частям тела одной из школьниц.

– Пришел пьяный мужчина и стал лезть к школьницам. Расстегнул ширинку и начал показывать своё достоинство, подошёл к 6-классницам и стал трогать одну из них за грудь. Просьбы уйти с детской площадки игнорировал. В 20.47 возле въезда в микрорайон взял камни и стал кидать их в детей, – сообщается в социальных сетях.

Одной из девочек удалось сфотографировать мужчину. В полиции рассказали, что по данному факту проводится проверка. Заявление написали родители девочек в пятницу, 28 июля.

– По данному факту проводится проверка. После выяснения всех обстоятельств произошедшему будет дана правовая оценка, – рассказали в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.

Ранее мы рассказывали о том, что в Тюмени задержали мужчину, который надругался над 16-летним ребенком в номере элитного отеля «Ролекс». В отношении подростка были совершены действия сексуального характера. Полицейские арестовали 32-летнего подозреваемого, ему избрана мера пресечения. Центральный районный суд отправил тюменца в СИЗО до 12 сентября 2023 года