В Тюмени задержали мужчину, который надругался над 16-летним мальчиком в отеле «Ролекс»

Взрослый мужчина познакомился с 16-летним мальчиком в интернете и пригласил его в отель.

В Тюмени задержали мужчину, который надругался над 16-летним ребенком в номере элитного отеля «Ролекс». В отношении подростка были совершены действия сексуального характера. Полицейские арестовали 32-летнего подозреваемого, ему избрана мера пресечения. Центральный районный суд отправил тюменца в СИЗО до 12 сентября 2023 года.

По данным следствия, взрослый мужчина познакомился с 16-летним мальчиком в интернете и пригласил его в отель. Там он посягал на половую неприкосновенность подростка, рассказали в пресс-службе судов Тюменской области.

– Поскольку подросток длительное время не возвращался домой, его мать и друзья отследили его местоположение по геолокации в телефоне. Женщина прибыла в гостиницу и сообщила сотрудникам о несовершеннолетнем возрасте сына, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации.

Примечательно, что сотрудники отказали женщине в доступе на территорию отеля.

Стоит напомнить, что преступлением заинтересовался глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Он поручил руководителю СК Тюменской области Александру Кублякову представить доклад о деталях расследования уголовного дела, а также причинах совершенного преступления.