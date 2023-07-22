В тюменском отеле «Ролекс» 32-летний мужчина изнасиловал подростка

Преступлением заинтересовался глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Фото: Татьяна Коркина

Следователи завели уголовное дело о противоправных действиях в отношении 16-летнего подростка в Тюмени. По данным ведомства, 32-летний мужчина через социальные сети познакомился с мальчиком, пригласил его к себе в номер отеля «Ролекс», где надругался над ребенком.

— Поскольку подросток длительное время не возвращался домой, его мать и друзья отследили его местоположение по геолокации в телефоне. Женщина прибыла в гостиницу и сообщила сотрудникам о несовершеннолетнем возрасте сына, — рассказали в пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации.

Сотрудники отказали женщине в доступе на территорию отеля. Преступлением заинтересовался глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Он поручил руководителю СК Тюменской области Александру Кублякову представить доклад о деталях расследования уголовного дела, а также причинах совершенного преступления.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.