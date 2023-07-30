В Ишиме закончились поиски 13-летнего подростка Фото: Татьяна Коркина

В Ишиме закончились поиски Ивана Сорокина, который пропал 29 июля. По предварительным данным, в отношении подростка не было совершено никаких противоправных действий, Ивана нашли живым и здоровым. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Об этом сообщили ДПСО Тюмень Регион Спас Национальный Центр помощи.

Ранее 13-летний подрост ушел из дома и его местонахождение было неизвестно.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Тюмени найден мертвым пропавший год назад молодой мужчина Сергей Гизатуллин