Тюмень
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия27 июля 2023 5:04

В Тюмени найден мертвым пропавший год назад молодой мужчина Сергей Гизатуллин

Завершены поиски пропавшего в 2022 году тюменца
Серафима Краснова
Фото: поисковый отряд "Белая Сова-Тюмень".

Фото: поисковый отряд "Белая Сова-Тюмень".

В Тюмени найден погибшим пропавший мужчина по имени Сергей Гизатуллин. Поиски тюменца шли больше года. О причинах гибели молодого парня не сообщается. Однако известно, что 31-летний Сергей не выходил на связь с родными с 17 февраля 2022 года.

Его ориентировку размещали даже в эзотерическом паблике социальной сети «ВКонтакте», где большинство экстрасенсов и тарологов ответили, что видят мужчину мертвым. Кроме того, листовки с ориентировкой Сергея были развешаны по всему городу: на остановках, зданиях, столбах и магазинах.

Напомним, что в Тюмени 28 марта завершились поиски 36-летнего мужчины с татуировкой в виде волка и двух волчат.