В Тюмени найден мертвым пропавший год назад молодой мужчина Сергей Гизатуллин

Фото: поисковый отряд "Белая Сова-Тюмень".

В Тюмени найден погибшим пропавший мужчина по имени Сергей Гизатуллин. Поиски тюменца шли больше года. О причинах гибели молодого парня не сообщается. Однако известно, что 31-летний Сергей не выходил на связь с родными с 17 февраля 2022 года.

Его ориентировку размещали даже в эзотерическом паблике социальной сети «ВКонтакте», где большинство экстрасенсов и тарологов ответили, что видят мужчину мертвым. Кроме того, листовки с ориентировкой Сергея были развешаны по всему городу: на остановках, зданиях, столбах и магазинах.

Напомним, что в Тюмени 28 марта завершились поиски 36-летнего мужчины с татуировкой в виде волка и двух волчат.