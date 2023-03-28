В Тюмени 28 марта завершились поиски 36-летнего мужчины с татуировкой в виде волка и двух волчат

Поиски мужчины продлились пару дней, с 26 марта 2023 года. Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени во вторник, 28 марта, завершились поиски пропавшего пару дней назад мужчины Алексея О. Мужчина ушел из дома на улице Молодежной и не вернулся. Результаты поисков сообщили в группе поискового отряда «Белая Сова – Тюмень».

Пропавший найден, он жив. По данным ориентировки, на вид тюменцу 35 лет, ростом почти 170 сантиметров, худощавого телосложения и голубыми глазами. Отличительные черты – татуировка в виде волка и двух волчат.

Добавим, поиски мужчины продлились пару дней, с 26 марта 2023 года.