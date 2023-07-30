В Ишиме пропал тринадцатилетний подросток Иван Сорокин

Фото: Национальный Центр помощи ДПСО "Тюмень Регион Спас"

В Ишиме ищут 13-летнего Ивана Сорокина. О том, что мальчик пропал сообщили на официальной странице ДПСО "Тюмень Регион Спас" в соцсети.

- Внимание! Пропал подросток! Сорокин Иван Дмитриевич, 2010 года рождения (13 лет), г. Ишим. Вечером 29 июля 2023 года вышел из дома и не вернулся - говорится в сообщении добровольческого поисково-спасательного отряда.

Ваня ростом 150 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза серые. В какой одежде подросток находился в день исчезновения неизвестно.

Всех, кому что-либо известно о нахождении Ивана просят позвонить инфоргу поиска Виктории 8-982-922-78-84 либо по номеру горячей линии8-800-600-59-52 (звонок бесплатный).