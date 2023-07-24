В Тобольске под окнами высотки нашли окоченевший труп женщины

Трагедия произошла 15 июля. Фото: Татьяна Коркина

В 4-м микрорайоне города Тобольска из окна многоэтажного дома выпала женщина. Об этом сообщили местные жители. Трагедия произошла 15 июля. Тело женщины было найдено под окнами первого этажа без признаков жизни. Как предполагается, погибшая разбилась при падении с высоты, рассказали в пресс-службе следственного комитета региона.

– 15 июля возле жилого дома обнаружено тело женщины без внешних признаков криминальной смерти. По данному факту следственными органами проводится проверка, – сообщила старший помощник руководителя по информационному взаимодействию со СМИ СУ СК РФ по Тюменской области Людмила Галстян.

С обстоятельствами смерти девушки разбираются следователи.

Ранее мы рассказывали, что местные жители обнаружили тело мужчины под окнами многоэтажки в районе улицы Щербакова. Предположительно, смерть 30-летнего тюменца не носит криминальный характер, но точная причина гибели и обстоятельства произошедшего будут установлены следственным комитетом. Также оперативники выяснили, что в Тюмени на улице Демьяна Бедного мужчину выбросили из окна десятого этажа. Между ним и обвиняемым произошла ссора, которая переросла в потасовку.