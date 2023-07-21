Фото: Следственный комитет Тюменской области.

В Тюмени на улице Демьяна Бедного мужчину выбросили из окна десятого этажа. Оперативники задержали подозреваемого. Им оказался 39-летний местный житель. По версии следствия, 1 июня на чердаке десятиэтажного дома между обвиняемым и 31-летним знакомым произошла ссора, она переросла в потасовку.

– На фоне внезапно возникших личных неприязненных отношений злоумышленник схватил своего приятеля за обе ноги и выбросил в окно. В результате падения от полученных повреждений потерпевший скончался на месте, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета Тюменской области.

В ходе допроса мужчина признал вину. Его задержали и поместили в СИЗО. По уголовному делу следователем СКР проведен осмотр места происшествия, а также ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинская.