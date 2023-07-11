В тюменском микрорайоне Заречный во дворе многоэтажки нашли окоченевший труп

Фото: паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте».

В Тюмени проводится проверка по факту обнаружения тела неизвестного мужчины во дворе многоэтажного дома микрорайона Заречный. Труп лежал на лавочке у подъезда. 30-летнего мужчину нашли прохожие сегодня, 11 июля, на улице Щербакова, 96. Фотография появилась в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».

– Рядом с домом по улице Щербакова, 96 лежит труп. Приехала полиция, – пишут пользователи в социальных сетях.

В комментариях тюменцы уточняют, что еще два часа назад во дворе дома был замечен мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Он был навеселе и пел песни весь вечер.

– Вызов поступил 11 июля в 6.03, прибытие бригады скорой медицинской помощи – 6.15. Медики констатировали смерть пациента, – рассказали журналисту в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

Редакции «Комсомольская правда» в Следственном комитете региона информацию о ЧП также подтвердили. Сейчас силовики проводят проверку по факту произошедшего.

– Каких-либо внешних признаков, указывающих на криминальный характер смерти, не выявлено, – заявили в пресс-службе Следкома.

Напомним, в Тюменской области найден рыбак, который пропал 1 июля. Его тело со дна реки подняли водолазы. Инцидент произошел в селе Слобода-Бешкиль Исетского района.