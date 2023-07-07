В Тюменской области найден рыбак, который пропал 1 июля

Тревогу забила его супруга. Фото: Виктория Гаврик

В Тюменской области утонул мужчина, который отправился на рыбалку в село Слобода-Бешкиль Исетского района. 1 июля водолазы подняли его тело со дна реки Исети. Жителя деревни Яр искали волонтеры, спасатели и полиция несколько дней. Тревогу забила его супруга.

— Сотрудниками ТОСЭР обнаружено тело мужчины на поверхности реки Исети 5 июля. Его нашли в районе деревни Яр, — пояснили в пресс-службе ТОСЭР.

Напомним, в Тюменской области с начала купального сезона утонули 14 человек, в том числе четыре ребенка.