В Тюменской области с начала купального сезона утонули 14 человек, в том числе четыре ребенка

Жара в Тюменской области соблазняет горожан отдыхать на берегу водоемов. Фото: Татьяна Коркина

Жара в Тюменской области соблазняет горожан отдыхать на берегу водоемов, но порой это приводит к трагедиям.

Во вторник, 4 июля 2023 года, заместитель начальника Центра ГИМС управления МЧС России по Тюменской области Алексей Аксарин рассказал, сколько человек погибло на водоемах с начала лета.

По словам спасателя, только за прошедший месяц в регионе случилось 14 ЧП на воде, каждое из них закончился летально.

– Сотрудники Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Тюменской области напоминают правила безопасности при купании и отдыхе у воды. В регионе уже зафиксировано 14 случаев гибели на водоемах, – заявили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Тюменской области.

В том числе с начала лета на водоемах региона погибли четыре ребенка. В семи случаях люди купались в неотведенных для этого местах. Остальные нарушили правила безопасности при нахождении в воде или рядом с ней.

Всех тюменцев Алексей Аксарин просит соблюдать меры безопасности при купании.