Средняя зарплата жителей Тюмени составит 80 тысяч рублей к 2025 году

Такую цифру озвучили власти, прогнозируя рост зарплат жителей до 2025 года. Фото: Татьяна Коркина

Средняя заработная плата в Тюмени составит 80 тысяч рублей. Именно такую цифру озвучили власти, прогнозируя рост зарплат жителей до 2025 года.

В документации указано, что по первому плану средняя зарплата составит 75,1 тысячи рублей, по второму – 80,8 тысячи. К 2024 году доходы жителей немного снизятся: по первому плану – до 71,6 тысячи рублей, по второму – до 75,8 тысячи, говорится в документе.

Напомним, мы называли самые высокооплачиваемые вакансии в Тюменской области с зарплатой до 500 тысяч рублей. В пятерку попали военнослужащие по контракту с заработной платой до 205 тысяч рублей.