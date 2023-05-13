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НовостиОбщество13 мая 2023 9:14

Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Тюменской области с зарплатой до 500 тысяч рублей

В пятерку попали военнослужащие по контракту с заработной платой до 205 тысяч рублей
Серафима Краснова
В пятерку попали военнослужащие по контракту с заработной платой до 205 тысяч рублей.

В пятерку попали военнослужащие по контракту с заработной платой до 205 тысяч рублей.

Фото: Татьяна Коркина

Тюменцам назвали профессии с самыми высокими заработными платами. На сегодняшний день в банке вакансий Тюменской области опубликовано порядка 17 тысяч вакансий по работе, пишет «Вслух.ру». Больше всех в регионе получают риелторы. Оплата труда специалистов этой сферы достигает 500 тысяч рублей.

На второй месте – водитель грузового автомобиля, но вахтовым методом. Зарплата этих сотрудников варьируется от 150 до 210 тысяч рублей. В пятерку попали военнослужащие по контракту с заработной платой до 205 тысяч рублей. Менеджеры по продажам могут получать до 200 тысяч рублей.

Сварщики трубопроводов и технологического оборудования вошли в список высокооплачиваемых профессий. Руководители в строительных компаниях также могут претендовать на оплату труда в 200-250 тысяч рублей.