Ищет полиция: в Тюмени неадекватный мужчина напал на девушку

Тюменка успела его оттолкнуть. Фото: Татьяна Коркина

Жители Тюмени пожаловались в социальных сетях на вопиющий случай, произошедший с прохожей женщиной. Около шести часов вечера в микрорайоне «Европейский» девушка спокойно шагала по улице. Неподалеку, со слов автора поста, ее преследовал неадекватный мужчина. Внезапно он подбежал к женщине и напал на нее, что-то выхватил, повалил на асфальт, тюменка успела его оттолкнуть, мужчина убежал с места преступления.

Девушка была в шоке, через пару минут она поднялась на ноги. Как отмечает написавший пост автор, других прохожих вблизи не было – момент нападения засняли камеры видеонаблюдения, установленные на многоэтажке.

«В Европейском в Тюмени в Заречном проезде некто неадекватный среди дня напал на девушку», – говорится в анонимном посте.

Поисками злоумышленника занимаются правоохранительные органы.

– Проводится проверка по данному факту, устанавливается личность мужчины, а также все обстоятельства произошедшего, – сообщили редакции «КП» в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.

Ранее мы писали о другой похожей ситуации. 22 июня тюменец избил девушку под камерами видеонаблюдения в подъезде. Дело было на улице Олимпийской, 16. На кадрах видно, как мужчина девушку в беспомощном состоянии бьет ладонью по голове, толкает, ударяет ногами и руками. Сбежать при этом она не пытается, парень таскает ее по всему подъезду. В марте 2023 года в Тюменской области задержали подозреваемого в изнасиловании молодой женщины. 47-летний мужчина в ходе распития спиртного изнасиловал 31-летнюю женщину, которая является женой его знакомого, пока тот был на работе.