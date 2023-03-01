В Тюменской области задержали подозреваемого в изнасиловании молодой женщины

Фото: архив КП-Тюмень

Житель Исетского района подозревается в изнасиловании жены приятеля. Полиция арестовала мужчину, он останется под стражей до 26 апреля текущего года. В материалах дела указано, что инцидент произошел в субботу, 25 февраля.

– 47-летний мужчина в ходе распития спиртного изнасиловал 31-летнюю женщину, которая является женой его знакомого, пока тот был на работе, – говорится в сообщении объединенной пресс-службы судебной системы по Тюменской области.

На допросе подозреваемый свою вину отрицал, но это не помешало следователям оставить его за решеткой до суда. Детальная позиция тюменца в ведомстве не озвучивается.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Тобольске мужчина покончил с собой на крыше частного дома. Разобраться в случившемся предстоит правоохранительным органам.