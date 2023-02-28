В Тобольске мужчина покончил с собой на крыше частного дома

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В Тобольске произошло ЧП: мужчина покончил с собой на крыше частного дома. Информацию об этом подтвердили в управлении поисково-спасательной службы ТОСЭР.

Инцидент произошел 27 февраля в микрорайоне Защитино. Очевидцы трагедии вызвали на место медиков и сотрудников полиции. Также к дому прибыли спасатели, которые помогли в транспортировке тела.

Причина, по которой тоболяк решился на столь страшный поступок, неизвестна. Установить все обстоятельства случившегося предстоит правоохранительным органам.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» рассказывала о том, что в областном центре школьница выпала с 17-го этажа из-за неразделенных чувств к однокласснице. Девушка отказывалась принимать ухаживания.