В Тюмени школьница выпала с 17-го этажа из-за неразделенных чувств к однокласснице

Девушка погибла на месте Фото: Ольга Крыльцова

В минувшую пятницу, 28 октября, тюменцы содрогнулись от ужасной новости: в микрорайоне Европейский разбилась молодая девушка. Трагедия разыгралась на 17-м этаже дома № 30 на улице Эрвье.

– Я разговаривала по телефону, стоя спиной к подъезду, немного поодаль. Вдруг услышала глухой звук, будто что-то тяжелое упало. Поворачиваюсь, а там дитё лежит, на вид лет 13 – 15. Явно не с первых этажей упала. Соседи повыскакивали, сразу начали звонить в полицию скорую, последняя, кстати, приехала быстро. Но травмы были такие, что выжить невозможно, – вспоминает события того дня местная жительница.

В департаменте здравоохранения Тюменской области сообщили, что вызов поступил 28 октября в 14.30, бригада прибыла ровно через шесть минут – в 14.37.

– Медики незамедлительно приступили к борьбе за жизнь пациентки: проводили сердечно-легочную реанимацию, но, к сожалению, спасти ее не удалось, – сообщили в ведомстве.

Но что же стало причиной трагедии? Ответ прост: неразделенная любовь. Оказалось, что девушка уже долгое время питала симпатию к своей однокласснице и даже пыталась ухаживать за ней, но та не отвечала взаимностью.

Сейчас в подробностях этого нелегкого дела разбираются сотрудники Следственного комитета.

– По факту обнаружения тела подростка проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего, – кратко прокомментировали в ведомстве.