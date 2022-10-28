В Тюмени в микрорайоне Европейский несовершеннолетняя девушка погибла, упав с высоты

В Тюмени в микрорайоне Европейский с высоты упала девочка и погибла Фото: Юлия Кучеренко

В Тюмени произошла трагедия в микрорайоне Европейский с высоты упала и разбилась девочка. Бригада скорой помощи прибыла на место в 14 часов 37 минут – спустя шесть минут после вызова

– Вызов поступил 28 октября в 14.30, прибытие бригады скорой медицинской помощи – 14.37. Медики боролись за жизнь пациента – проводили сердечно-легочную реанимацию, но, к сожалению, спасти не удалось, – сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области.

Как рассказали очевидцы происшествия, девушка находилась в 17-этажном многоквартирном доме № 30 на улице Эрвье. Она получила несовместимые с жизнью травмы и скончалась на месте происшествия.

С какой высоты упала девушка и был ли это несчастный случай – неизвестно. Сейчас все обстоятельства этого инцидента выясняются следственными органами.