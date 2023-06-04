В Тюменской области утонули еще два подростка

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Лето только началась, а в Тюменской области утонули уже несколько детей. Так, 27 мая на озере Липовом погиб мальчик-подросток, а 2 июня в селе Барки из воды не смогла выбраться 13-летняя девочка.

Вчера, 3 июня, стало известно еще о нескольких трагедиях: в Тобольском и Ялуторовском районах утонули два подростка.

- Обстоятельства гибели в обоих случаях одинаковые. Компания детей купалась в необорудованных для этого местах. Как результат - два человека погибли, - прокомментировали в пресс-службе областного МЧС.

Инспекторы ГИМС убедительно просят жителей и гостей региона не подвергать свои жизни и жизнь детей опасности, отдыхая у воды. Чтобы не случилась трагедия, нельзя купаться в темное время суток, при плохих погодных условиях и в состоянии опьянен, также не стоит использовать для плавания самодельные устройства.

Но самое главное, купаться нужно в специально отведенных местах и ни на минуту не оставлять детей без присмотра.