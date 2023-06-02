Следователи устанавливают обстоятельства гибели 13-летней девочки в водоеме у села Борки под Тюменью

Фото: пресс-служба Следственного комитета Тюменской области.

Следователи устанавливают обстоятельства гибели 13-летней девочки в водоеме в селе Борки Тюменского района. Трагедия произошла 1 июня 2023 года. По данным Следственного комитета Тюменской области, накануне вечером в реке утонула девочка 2010 года рождения, которая находилась со сверстниками без присмотра взрослых. Водолазы обнаружили тело ребенка.

– По данному факту Тюменским межрайонным следственным отделом проводится доследственная проверка. В рамках проверочных мероприятий следователем проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы произошедшей трагедии. Устанавливаются причины и условия, способствовавшие случившемуся. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, – заявили в пресс-службе Следственного комитета Тюменской области.

Следователи напоминают жителям о правилах безопасности на водоемах: не оставляйте детей без присмотра; не купайтесь в неустановленных и необорудованных местах.

Напомним, тюменцам запрещено посещать природные водоемы после 20.00 из-за лесных и ландшафтных пожаров.