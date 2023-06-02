В Тюмени в реке Туре утонула 13-летняя девочка

На месте происшествия работали водолазы. Фото: Татьяна Коркина

В Тюменской области меньше месяца назад открыли купальный сезон, а на водоемах произошла вторая трагедия. 1 июня в Туре утонула несовершеннолетняя девочка.

Известно, что тело ребенка подняли сотрудники ТОСЭР из водолазной группы накануне днем. Пребывание подростка у водоема закончилось смертью.

– Действительно, трагедия произошла на Туре вчера днем. На месте несчастного случая работали водолазы, нашли тело погибшего ребенка и подняли его со дна реки, – рассказали в пресс-службе ТОСЭР журналисту «КП-Тюмень».

Официальный комментарий от пресс-службы Следственного комитета по Тюменской области ожидается.

Напомним, сотрудники МЧС призывают жителей соблюдать основные правила поведения на воде: не купаться в запрещенных местах и не оставлять детей без присмотра.

К сожалению, это вторая трагедия на водоемах Тюменской области. В городе на озере Липовом утонул 16-летний подросток. Юноша отправился на водоем вместе с друзьями, чтобы искупаться. Но в какой-то момент развлечение закончилось трагически.