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НовостиАвто4 июня 2023 7:49

На трассе Тюмень - Богандинский и улице Теплотехников запретили левые повороты

Информацию об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции
Марина Прохорова
Фото предоставлено КП

Фото предоставлено КП

В областном центре изменили схему движения на улице Теплотехников, а также на пересечении автомобильной дороги Тюмень - Боровский - Богандинский. Информацию об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

- Будут исключены левые повороты со всех направлений. Работы по установлению дорожных знаков и ограждений уже ведутся, - прокомментировали в ведомстве.

Для обеспечения дорожной безопасности и информирования водителей на данных участках будут дежурить наряды ДПС.

Напоминаем, что сегодня в Тюмени с 8.00 до 16.00 перекрыли семь участков дорог. Это связано с проведением Всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ».