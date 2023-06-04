Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ» собрал в Тюмени более 3 тысяч человек. Об этом сообщили в информационном центре областного правительства.

Приняв участие, любители спорта и активного отдыха проверят свою выносливость на дистанциях в 1, 5, 10 и 21 километр. Кстати, вместе с тюменцами на дистанцию выйдет заслуженный мастер спорта Евгений Гараничев.

А еще организаторы подготовили красочный и детский забеги и трассу для малышей.

Начало - 4 июня в 09:45 у Конторы пароходства.

Старт Всероссийскому полумарафону «ЗаБег.РФ» даст губернатор области Александр Моор.

В связи с проведением мероприятия в городе перекрыли часть дорог. С 8.00 до 16.00 водители не смогут проехать на семи участках.