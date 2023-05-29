В Тюмени 4 июня перекроют часть городских дорог из-за всероссийского полумарафона «ЗабегРФ»

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

В Тюмени на день перекроют часть дорог из-за всероссийского полумарафона «ЗабегРФ». 4 июня с 8:00 до 16:00 ограничат движение транспорта по улице Республики – от Семакова до Коммунистической, рассказали в информационном центре правительства Тюменской области.

В частности, в Тюмени перекроют участок дороги от Луначарского до Ямской, а также от Коммунистической до Ирбитской. Подробную схему движения спортсменов по городу представили в правительстве Тюменской области.

Напомним, что в Тюмени с 29 мая без горячей воды останутся сотни домов и квартир. Второй этап опрессовки труб стартовал в городе.