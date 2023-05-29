В Тюмени с 29 мая без горячей воды останутся сотни домов и квартир

Всего под отключение попадут более 300 объектов. Фото: Виктория Гаврик

Жителям нескольких округов Тюмени необходимо запастись тазами, большими кастрюлями и бойлерами, потому что грядет второй этап профилактических отключений горячей воды.

Останутся без водоснабжения жители Восточного и Центрального округов. Уже в понедельник, 29 мая 2023 года, прекратится подача горячей воды для потребителей в домах от улицы 30 лет Победы до Московского тракта.

Согласно данным УСТЭК, горячая вода пропадет, в частности, в многоквартирных жилых домах от Тульской до Монтажников, включая, Пермякова, Ткацкий проезд, Олимпийскую, Широтную, 50 лет ВКЛСМ, Александра Логунова, проезд Геологоразведчиков, Республики и Николая Федорова. Всего под отключение попадут более 300 объектов, как гласит список компании, с которым можно ознакомиться здесь.

Водоснабжение на вышеуказанных улицах появится после 9 июня. Жителям предстоит провести без горячей воды две недели.