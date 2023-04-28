Для Тюмени составили график отключения горячего водоснабжения на весну-лето 2023 года

Волна отключений начнется с 15 мая 2023 года. Фото: Татьяна Коркина

В пятницу, 28 апреля 2023 года, УСТЭК обнародовала график отключения горячей воды в весенне-летний период в Тюмени.

Согласно предоставленному графику, волна отключений начнется с 15 мая 2023 года, всего планируется 7 этапов.

С 15 по 28 мая 2023 года коммунальные услуги исчезнут у жителей Лесобазы и домов в районе КПД: от Мельникайте до Гилевской рощи, включая Лесопарковую и Судостроителей. Полный список адресов здесь.

– С 29 мая по 9 июня 2023 года – Восточный район. Перечень адресов по ссылке.

– С 19 по 30 июня текущего года – Центральный округ. Адреса тут.

– С 3 по 14 июля текущего года – Центральный округ. Посмотреть адреса можно здесь.

– С 17 по 28 июля 2023 года – микрорайон Тюменский-3 и часть Калининского района. Перечень отключаемых объектов – по ссылке.

– С 31 июля по 13 августа 2023 года коммунальные услуга отключат в домах от Мориса Тореза до Вокзальной. Список адресов.

– С 14 по 27 августа текущего года – центральная часть Восточного округа. Посмотреть перечень объектов можно по ссылке.

Отметим, что график включает дома с теплоснабжением от УСТЭК. Опрессовку труб проводят каждый год. Специалисты проверяют теплосети, добавляя давление на определенном участке. Стандартно гидравлические испытания длятся от 12 до 14 дней.

Мероприятия по опрессовке труб закончатся 27 августа 2023 года.

Напомним, что жители Тобольска останутся без горячей воды на всё лето.