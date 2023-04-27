Жители Тобольска до 1 сентября останутся без горячего водоснабжения

После испытаний специалисты приступят к капитальному ремонту основной котельной. Фото: Архив "КП"

Жители Тобольска до осени останутся без горячего водоснабжения. В городе пройдут гидравлические испытания и капитальный ремонт главной городской котельной. Информацию журналисту издания «Комсомольская правда» – Тюмень» подтвердили в администрации города Тобольска.

– После завершения отопительного сезона в Тобольске начнутся гидравлические испытания трубопроводов. С началом гидравлических испытаний подача ГВС в Тобольске будет завершена. После испытаний специалисты приступят к капитальному ремонту основной котельной. Работы завершатся после 30 августа, к 1 сентября 2023 года, – сообщила редакции пресс-секретарь главы города Анастасия Гулина.

Отметим, что дата завершения отопительного сезона в регионе пока не известна. Согласно законодательству, в Тюменской области отключат тепло в квартирах и социальных учреждениях, когда установится погода выше +6 градусов Цельсия. Положительная температура воздуха должна быть зафиксирована синоптиками в течение 5 дней и более.

Стоит напомнить, что в 2022 году отопление в регионе выключили в начале мая. Сначала тепло уходит из квартир жителей, потом из образовательных и медицинских учреждений.