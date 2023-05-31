Александр Моор: у Ишимского района серьезный потенциал для развития экономики и социальной сферы Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Губернатор Тюменской области Александр Моор по итогам рабочей поездки в Ишим и Ишимский район заявил, что муниципалитет «обладает серьезным потенциалом для дальнейшего развития экономики и социальной сферы». Глава региона проверил, как идет строительство уникального для России завода по глубокой переработке гороха, и побывал на двух заводах, которые недавно заработали в Ишиме.

Один из них – завод «ИНДОРС», который выпускает 5 тысяч межкомнатных дверей ежемесячно, здесь работают 67 человек. Специалисты трудятся на оборудовании российского производства, продукцию завода поставляют в разные российские регионы и экспортируется в Казахстан. Второй завод – «ФлексПром», который выпускает овощную сетку из пластиковых отходов. Продукцию поставляют в российские регионы, Беларусь и Казахстан, создано 137 новых рабочих мест.

По словам губернатора Александра Моора, два небольших предприятия – хороший пример того, как малый и средний бизнес, опираясь на собственные силы и поддержку власти, возрождает промышленное производство в небольших городах и сельских районах региона.

Во время встречи с жителями Ишима и Ишимского района Александр Моор поделился планами строительства поликлиники в Ишиме, а еще школы и сквера в поселке Стрехнино Ишимского района.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Тюмень», уникальный для России завод по глубокой переработке гороха, который строят в Ишимском районе, выйдет на проектную мощность в 2029 году. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор, который осмотрел сегодня, 31 мая, ход строительства завода. По его словам, пусконаладочные работы запланированы на 2027 год.