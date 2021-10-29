В Тюменской области начнут перерабатывать горох по уникальной для России технологии Фото: pixabay.com

В Тюменской области построят предприятие по глубокой переработке гороха мощностью 70 тысяч тонн. Как сообщает региональный оперативный штаб, соглашение о реализации нового инвестиционного проекта сегодня, 29 октября 2021 года, подписали губернатор Александр Моор и директор АО «ПРОТЕИНСИБ» Сергей Мамонтов.

Акционерное общество вложит в строительство завода более 7 миллиардов рублей. После того как проект будет реализован, в регионе появится 150 новых рабочих мест. По словам главы региона, новое производство станет очередным серьезным шагом на пути формирования в Тюменской области биотехнологического кластера по глубокой переработке сельскохозяйственной продукции.

Директор завода Сергей Мамонтов поблагодарил правительство Тюменской области и губернатора за поддержку инвестиционного проекта. Известно, что на новом заводе будут использовать технологию, которая не применяется нигде в России. То же самое касается и производимых продуктов.