Завод по переработке гороха в Ишимском районе выйдет на проектную мощность в 2029 году Фото: pixabay.com

Уникальный для России завод по глубокой переработке гороха, который строят в Ишимском районе, выйдет на проектную мощность в 2029 году. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор, который осмотрел сегодня, 31 мая, ход строительства завода. По его словам, пусконаладочные работы запланированы на 2027 год.

– Объемы внушительные. По проекту здесь будут выпускать изолят горохового белка, гороховый крахмал и клетчатку. Оборудование позволит «закрыть» 5% мировой потребности в этих продуктах. Они активно используются для производства спортивного, диетического и детского питания, – написал на своей страничке в телеграм-канале глава регионе.

На заводе будут перерабатывать горох, который вырастили в Тюменской области.

Напомним, о том, что в Тюменской области построят предприятие по глубокой переработке гороха мощностью 70 тысяч тонн, стало известно в октябре 2021 года. Соглашение о реализации нового инвестиционного проекта подписали губернатор Александр Моор и директор АО «ПРОТЕИНСИБ» Сергей Мамонтов.

Акционерное общество вложит в строительство завода более 7 миллиардов рублей. После того как проект будет реализован, в регионе появится 150 новых рабочих мест. По словам главы региона, новое производство станет очередным серьезным шагом на пути формирования в Тюменской области биотехнологического кластера по глубокой переработке сельскохозяйственной продукции.

Известно, что на новом заводе будут использовать технологию, которая не применяется нигде в России. То же самое касается и производимых продуктов.