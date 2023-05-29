Один новый пожар зафиксирован в Тюменской области за минувшие сутки. Фото: Виктория Гаврик

За неделю в Тюменской области произошло 125 техногенных пожаров, одного человека удалось спасти. На 29 мая, по данным региональной диспетчерской службы лесного хозяйства Тюменской области, в регионе действуют четыре лесных возгорания, все они локализованы.

Один новый пожар зафиксирован в Тюменской области за минувшие сутки, окончательно потушено четыре природных возгорания на площади около 85 гектаров.

Сегодня пятый класс пожарной опасности (чрезвычайная степень) прогнозируется в Тюменском районе.

Жителей региона в ближайшие несколько дней ждет адская жара – до +34 градусов Цельсия. 29, 30, 31 мая и даже 1 июня в Тюменской области будет облачно, но очень жарко и душно, прогнозируют синоптики.

О ситуации с пожарами в регионе мы рассказываем в отдельном материале.