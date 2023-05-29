В Тюмень и область 29 мая 2023 года придет мощная и продолжительная жара до +32 градусов

Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области.

В Тюмень и область 29 мая 2023 года придет настоящая жара, следует из прогноза погоды синоптиков Росгидрометцентра. Так, сегодня в регионе ожидается жара в +32 градуса, а на севере Тюменской области будет до +27 градусов.

Кроме того, 29 мая в городе будет облачно, ночью пройдет дождь. Гроза, ливень и туман накроют Тюменскую область в понедельник. Ветер юго-восточный, местами с порывами до 8 метров в секунду.

Кратковременные дожди и грозы прогнозируются днем 29 мая. Подробный прогноз погоды предоставили специалисты Главного управления МЧС России по Тюменской области, опираясь на данные метеорологов.