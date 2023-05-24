25 государственных программ в Тюменской области реализуются с высокой эффективностью Фото: Татьяна Коркина

В Тюменской области достигнуты положительные результаты по ключевым показателям социально-экономического развития, несмотря на внешнее давление и угрозы. Как сообщили в региональном департаменте экономики, в 2022 году закончился первый этап реализации стратегии социально-экономического развития региона до 2023 года.

Основной инструмент реализации стратегии – государственные программы. Их результаты позволяют оценить эффективность реализации стратегии. По оценкам специалистов, в 2022 году 25 госпрограмм реализуются с высокой эффективностью, 4 – со средней.

В регионе стабильно растет численность населения, снижается уровень бедности, растет число предпринимателей, строятся новые социальные объекты и улучшается качество жизни людей. Высоких результатов удалось достигнуть благодаря мерам, которые предпринимаются на региональном уровне. Это сделано для поддержки реального сектора экономики в условиях санкций, занятости населения и социальной стабильности.

В связи с этим Тюменская область занимает высокие позиции в национальном инвестиционном рейтинге и рейтинге качества жизни населения. Подробности можно узнать на официальном портале органов государственной власти Тюменской области.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда» – Тюмень», губернатор Александр Моор считает, что «Главный приоритет работы – благополучие земляков». Кстати, индекс промышленного производства в Тюменской области за январь 2023 вырос на 4,7%. Рост обеспечен развитием обрабатывающих производств. В этой сфере показатель составил 110,1%.