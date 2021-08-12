«Главный приоритет работы – благополучие земляков»: Александр Моор – об итогах социально-экономического развития Тюменской области

Александр Моор рассказал об итогах социально-экономического развития Тюменской области. Фото: Кира Санникова

Тюменская область продолжила поступательное развитие в 2021 году. Достигнуты высокие показатели по всем ключевым направлениям. Об этом в ходе пресс-конференции, приуроченной к 77-й годовщине Тюменской области, заявил глава региона Александр Моор.

Говоря об итогах социально-экономического развития субъекта, губернатор отметил, что в этом непростом году, как и в 2020-м, регион вместе со всем миром продолжил переживать рост заболеваемости COVID-19.

– Этот год продолжил испытывать нас на прочность. Добавились трудные климатические условия – сильная жара, засуха, что стало причиной серьезных лесных пожаров, – сказал Александр Моор.

Несмотря на все трудности, индекс промышленного производства составил 110%. Еще большой рост показала обрабатывающая промышленность. Здесь показатель достиг 122%. Во многом его обеспечил «СИБУР», выступающий локомотивом в этой отрасли.

– Мы вернулись в тройку лидеров национального инвестиционного рейтинга. Также, несмотря на закрытые границы, продолжили развитие экспорта. Показатель составил 22,5 млн долларов. Сохранили и высокие темпы выпуска сельскохозяйственной продукции. С начала года ее произведено более чем на 27 млрд рублей, – пояснил губернатор.

Глава региона подчеркнул, что, как и прежде, главным приоритетом работы областного правительства остается благополучие земляков. Главным показателем уверенности жителей региона в завтрашнем дне остается создание семьи и рождение детей.

– В этом году у нас родилось свыше девяти тысяч детей, это чуть больше показателей прошлого года. При этом количество созданных семей увеличилось на 40 процентов, – подчеркнул губернатор.

Александр Моор также отметил высокую сознательность тюменцев в части борьбы с коронавирусной инфекцией, где на сегодняшний день самым эффективным способом остается вакцинация. В регионе прививки поставили уже 523173 человека. Это 74,7% от плана для выработки коллективного иммунитета.