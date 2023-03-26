Индекс промышленного производства в Тюменской области за январь 2023 вырос на 4,7% Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Индекс промышленного производства в Тюменской области за январь 2023 года вырос на 4,7% по сравнению с январем 2022 года. По словам директора департамента экономики Тюменской области Максима Скворцова, рост, прежде всего, обеспечен развитием обрабатывающих производств. В этой сфере показатель составил 110,1%.

Так, производство машин и оборудования увеличилось в 5,4 раза, транспорта и оборудования – на 30,5%, лекарств и медицинских изделий – на 29,3%, компьютеров, электроники и оптики – на 21,1%. На 19,2% выросло металлургическое производство, на 12,2% - производство пищевых продуктов, на 11,8% выросло производство нефтепродуктов, на 10,8% - производство напитков. Как сообщил Максим Скворцов, ухудшения финансово-экономического состояния системообразующих организаций не выявлено.

Что касается безработицы, то ее показатели остаются «на минималках». По словам директора департамента труда и занятости населения Тюменской области Александра Сидорова, численность безработных в регионе составляет 3 тысячи 167 человек – это на 1/3 меньше, чем в конце февраля 2022 года. По сравнению с февралем 2019 года численность безработных снизилась в полтора раза.

Соотношение количества безработных к численности экономически активного населения в Тюменской области составляет 0,4% - это ниже среднего показателя по России и Уральскому Федеральному округу в частности. В органы службы занятости населения региона работодатели предоставили более 17 тысяч вакансий.

По словам губернатора Тюменской области Александра Моора, показатели региона соответствуют общероссийской тенденции, о которой говорил Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

- Западу не удалось разрушить нашу экономику, но это не значит, что можно расслабиться, отметил губернатор. Он подчеркнул, что необходимо внимательно наблюдать за ситуацией, анализировать возможные риски и оперативно использовать меры поддержки бизнеса.