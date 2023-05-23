В Бердюжье капитально отремонтируют поликлинику районной больницы Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Капитальный ремонт поликлиники районной больницы продолжается в селе Бердюжье. Как рассказал и.о. главврача ишимской Областной больницы №4 Александр Синельников, все работы идут в соответствии с графиком. Строители занимаются отделкой здания, заливают пол в отдельных помещениях и укладывают плитку. Обновленное здание в эксплуатацию планируется принять уже к 30 июня 2023 года. Все работы проводятся в рамках национального проекта «Здравоохранение» региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения».

В поликлинике полностью заменили окна, в кабинетах установили пластиковые двери, проложили новые электросети. Также монтажники смонтировали системы вентиляции и водоснабжения, осталось лишь установить системы отопления. Здание отделали современными материалами, поэтому поликлиника будет совершенно новой и современной.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что в тюменских больницах пройдет масштабный капремонт. Соответствующее распоряжение подписал в июне 2022 года губернатор Александр Моор. На эти цели из бюджета выделено почти 400 млн рублей. На эти же средства закупят и новое оборудование в отдельные медучреждения.

По словам главы Тюменской области, новое оборудование получат областные больницы № 4 в Ишиме, № 13 в Исетском, № 14 в Казанском и № 15 в Нижней Тавде. В конце года завершится строительство поликлиники в Каскаре – туда тоже доставят медтехнику.

Руководитель проектов в сфере здравоохранения Николай Ермаков из Тюменской области заявил, что регион, вкладывая деньги в модернизацию первичного звена здравоохранения, эффективным способом решает задачи сохранения здоровья населения.