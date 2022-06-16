Эксперт прокомментировал выделение 400 млн рублей на капремонт тюменских больниц. Фото: Вадим Бегун

Руководитель проектов в сфере здравоохранения Николай Ермаков из Тюменской области заявил, что регион, вкладывая деньги в модернизацию первичного звена здравоохранения, эффективным способом решает задачи сохранения здоровья населения.

– Качественная и своевременно оказанная медицинская помощь на уровне амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов, областных больниц и районных поликлиник позволяет своевременно поставить диагноз и провести необходимое лечение, предотвратить развитие осложнений, снизить необходимость госпитализации, потребность в дорогостоящем лечении, – сообщил Ермаков на онлайн-площадке «Экспертного клуба России».

Напомним, что из бюджета области выделено почти 400 млн рублей на капитальный ремонт ряда медицинских учреждений. На эти же деньги приобретут и новое оборудование. Губернатор Тюменской области Александр Моор отметил, что «мы не меняем планов и продолжаем реализацию масштабного регионального проекта по модернизации первичного звена здравоохранения, потому что это нужно людям».