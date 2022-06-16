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Здоровье16 июня 2022 10:19

Эксперт прокомментировал выделение 400 млн рублей на капремонт тюменских больниц

Сергей Швецов
Эксперт прокомментировал выделение 400 млн рублей на капремонт тюменских больниц.

Эксперт прокомментировал выделение 400 млн рублей на капремонт тюменских больниц.

Фото: Вадим Бегун

Руководитель проектов в сфере здравоохранения Николай Ермаков из Тюменской области заявил, что регион, вкладывая деньги в модернизацию первичного звена здравоохранения, эффективным способом решает задачи сохранения здоровья населения.

– Качественная и своевременно оказанная медицинская помощь на уровне амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов, областных больниц и районных поликлиник позволяет своевременно поставить диагноз и провести необходимое лечение, предотвратить развитие осложнений, снизить необходимость госпитализации, потребность в дорогостоящем лечении, – сообщил Ермаков на онлайн-площадке «Экспертного клуба России».

Напомним, что из бюджета области выделено почти 400 млн рублей на капитальный ремонт ряда медицинских учреждений. На эти же деньги приобретут и новое оборудование. Губернатор Тюменской области Александр Моор отметил, что «мы не меняем планов и продолжаем реализацию масштабного регионального проекта по модернизации первичного звена здравоохранения, потому что это нужно людям».