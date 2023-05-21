Пожары в Тюмени и Тюменской области: последние новости на 21 мая 2023 года Фото: Вера Зенина

В Тюменской области продолжает действовать особый противопожарный режим, введенный с 3 апреля (жителям запрещено ходить в лес, сжигать траву и разводить костры). Кроме того, с 7 мая в регионе объявлен режим ЧС, причина этого - сильные ландшафтные и лесные пожары.

За прошедшие сутки спасателям удалось справиться с тринадцатью лесными и ландшафтными возгораниями. Также за указанный период было зафиксировано пять новых лесных пожаров, а шесть - ликвидировано (на площади 23,5 гектара).

На утро 20 мая в области действовало семь лесных пожаров площадью свыше 205 гектаров и шесть ландшафтных пожаров площадью 462 гектара. Непосредственной угрозы населенным пунктам не было.

Для борьбы с огнем привлекались почти 600 человека и 106 единиц техники. Также в тушении была пять раз задействована авиация: четыре вертолета и самолет Ил-76 с водосливными устройствами.

По данным регионального МЧС, 21 мая в Тюменской области возникновение лесных пожаров прогнозируется в Вагайском, Аромашевском, Тюменском, Уватском и Нижнетавдинском районах. Такие выводы были сделаны исходя из ожидаемой погоды и предполагаемого класса пожарной опасности.

Чтобы снизить число возгораний, в области ведется неустанный контроль за нарушителями противопожарного режима. Хорошо в это деле себя зарекомендовали беспилотники. Патрулирования с их участием проводятся на ежедневной основе совместно с полицейскими, тюменской Авиабазой и органами местного самоуправления.