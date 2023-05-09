Пешеходы против самокатчиков: тюменцы жалуются на лихих самокатчиков в Гилевской роще

Многие тюменцы уверены, что самокатчики вытесняют пешеходов из парков. Фото: Татьяна Коркина

Жители Тюмени стали часто жаловаться на электросамокаты и квадроциклы в Гилевской роще. На майские праздники горожане отдыхают на улице, постоянно выезжают на природу и любят пользоваться средствами индивидуальной мобильности.

В редакцию «Комсомольская правда Тюмень» поступили жалобы от жителей на электросамокаты и квадроциклы, которые с невероятной скоростью гоняют по Гилевской роще.

— Полное безобразие. Я однажды везла парочку таких экстремалов из больницы: парень с девушкой ехали на самокате и упали на тротуаре. Девчонка себе лицо разбила, на щеке четыре шва наложили, — негодуют местные жители.

Часто электросамокатчики гоняют в Гилевской роще по пешеходным дорожкам. Фото: Виктория Гаврик

Многие тюменцы уверены, что самокатчики вытесняют пешеходов из парков. Некоторые горожане предлагают запретить средства индивидуальной мобильности в центре Тюмени и общественных парках / скверах.

Нередко самокатчики попадают и в аварии. В апреле 2023 года автомобилисты сбили двух несовершеннолетних девочек, которые ездили на самокатах. В каждом из случаев водители не ожидали резкого появления детей на СИМ.

В Гилевской роще скорость самокатчиков ограничена до 15 км/ч. Фото: Виктория Гаврик

— В Гилевской роще невозможно спокойно гулять. К велосипедистам добавились электросамокаты, которые едут абсолютно бесшумно. Видела, как велосипедист с самокатчиком столкнулись - поразбивали колени и разъехались. Это опасно. Если не создать условия для самокатов, пострадавших с каждым месяцем будет больше, — вторят пользователи социальных сетей.

А что думают в администрации города? По запросу редакции «КП-Тюмень» в пресс-службе мэрии рассказали, могут ли электросамокатчики гонять по Гилевской роще, тем более на квадроциклах.

— В соответствии с действующим нормативными актами города Тюмени на основании приказа департамента дорожная инфраструктуры и транспорта города Тюмени лесничество «Гилевская роща» является «медленной зоной» для средств индивидуальной мобильности, где максимальная скорость движения средств индивидуальной мобильности не может превышать 15км/ч. Согласно Правилам дорожного движения на средствах индивидуальной мобильности движение может осуществляться по велосипедным дорожкам. Допускается движение средств индивидуальной мобильности и по пешеходной дорожке в случае, если масса данного средства не превышает 35 кг. Лица, предоставляющие в аренду средства индивидуальной мобильности, обязаны информировать пользователей о необходимости соблюдения Правил дорожного движения, а также обеспечивать автоматическое снижение максимальной скорости до 15 км/ч. В лесничестве «Гилевская роща» обустроены велосипедные дорожки, которые обозначены соответствующими знаками, — сообщила председатель комитета по связям с общественностью и СМИ администрации Тюмени Гульнара Сидоркина.

Нередко самокатчики попадают и в аварии. Фото: Виктория Гаврик

Напомним, у самолета, следующего из Нового Уренгоя в Тюмень, закончилось в полете топливо.