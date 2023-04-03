Две девочки на электросамокатах пострадали в Тюмени за прошедшие выходные

Накануне вечером во дворе дома №9 на Федюнинского иномарка переехала 7-летнюю девочку на самокате. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Сезон электросамокатов в Тюмени открылся не только на дорогах, но и в трампунктах. Два ребенка, управляющих механическими самокатами, стали участниками ДТП в городе. Так, 31 марта во дворе дома на улице Вьюжной автомобиль бренда Ford сбил 10-летнюю девочку, рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции по Тюменской области.

- Водитель пояснил, что неожиданно для нее из-за строительного сооружения выехали двое детей на самокатах, мальчик успел проехать, а девочка была сбита. У ребенка ушибы и другие травмы. Обстоятельства ДТП выясняются, - пояснили в УГИБДД.

Кроме того, накануне вечером во дворе дома №9 на Федюнинского иномарка переехала 7-летнюю девочку на самокате. По предварительной версии инспекторов, ребенок гуляла с сестрой во дворе, выехала на самокате из-за припаркованных машин, неожиданно для водителя.

Девочку доставили в больницу.