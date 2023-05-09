У самолета, следующего из Нового Уренгоя в Тюмень, закончилось в полете топливо

На борту находились 86 пассажиров. Фото: Татьяна Коркина

У самолета, следующего из Нового Уренгоя в Тюмень, закончилось топливо в полете. Инцидент произошел накануне, 8 мая 2023 года. На борту находились 86 пассажиров и 1252 килограмма багажа. На улице шел слабый снег.

– 08.05.2023 13.01 (мск) аэропорт Новый Уренгой. Посадка благополучно с малым остатком топлива и превышением бокового ветра, на борту 86 пасс. 1252 кг багажа, ОГ нет. Погода: слабый ливневой снег, ветер 210/15 порыв 23, вид. 7 км, темп. мин 3, К.СЦ. 0,6. В 09.55(UTC) объявлен сигнал «ГОТОВНОСТЬ», в 13.05 отмена сигнала «ГОТОВНОСТЬ», – пишут в Telegram-канале «Авиаинцидент».

Самолет следовал по маршруту Тюмень – Новый Уренгой.