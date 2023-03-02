Уровень регистрируемой безработицы в Тюменской области снизился до 0,4%

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Руководитель местного департамента труда и занятости населения Александр Сидоров отчитался о ситуации с безработицей в Тюменской области. Чиновник отметил, что в регионе на этапе поиска работы находятся 3 167 человек. Таким образом, число безработных в Тюменской области стало на треть меньше за 12 месяцев по сравнению с цифрами предыдущего года.

– Уровень регистрируемой безработицы – 0,4%. Это ниже среднего показателя как по Российской Федерации, так и по Уральскому федеральному округу, – заявил Александр Сидоров.

На сегодняшний день рынок труда переполнен. Более 17 тысяч вакансий размещены в марте 2023 года. Губернатор Тюменской области Александр Моор поручил департаменту труда и занятости населения мониторить ситуацию, а также тщательно просчитывать возможные риски. Основная задача властей на 2023 год, пояснил глава региона, обеспечить меры поддержки предпринимателям.