На рынке труда Тюмени вырос спрос на руководителей

В Тюмени нужны руководители. Фото: Андрей Новиков

Только за ноябрь 2022 года в Тюменской области появилось 12 тысяч вакансий. Это на 0,6% больше, чем месяцем ранее.

Сильнее всего вырос спрос с пометкой «высший менеджмент». Потребность в руководителях выросла сразу на 16,2%. На втором месте по увеличению спроса (+13,8%) - медики и фармацевты. Потребность в научных работниках выросла на 7,6%.

Немного упал спрос на маркетологов, торговых представителей и специалистов в области добычи сырья.

Остаются популярными специалисты в сфере продаж: каждая третья вакансия, появившаяся в ноябре, связана именно с торговлей (4,2 тысячи предложений). Зарплата в этой сфере имеет самый большой разброс — от 17 до 100 тысяч рублей в месяц.

На втором месте — строители, на третьем — рабочий персонал.

Найдут себе работу в Тюмени производственники и специалисты транспорта и логистики, - они также входят в список наиболее популярных вакансий.

«Комсомольская правда — Тюмень» рассказывала, что в регионе нет безработицы, скорее наоборот — острый дефицит кадров, а рынок труда постоянно растет.