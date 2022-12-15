В Тюменской области 37 тысяч человек получили работу через центр занятости

В Тюменской области службы занятости помогают трудоустроиться десяткам тысяч соискателей. Фото: Андрей Новиков

В Тюменской области с начала 2022 года через службы занятости работу получили 37 026 человек. Всего же за содействием в поиске работы обращались 54 047 человек.

В настоящее время работодатели региона предлагают более 23,8 тысячи вакансий.

Как и прежде, сохраняется высокий спрос на работников строительной отрасли – 3,9 тысячи вакансий. В таких отраслях экономики, как образование, сельское хозяйство, торговля, обрабатывающие производства, – 9,1 тысячи вакансий.

Жители Тюменской области могут подобрать вакансию дистанционно через портал «Работа России».

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что на рынке труда региона вырос спрос на руководителей.