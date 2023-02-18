Гостей тобольской «Поварни» потчевали стракотто из говядины с пастой птитим и томатным супом с морепродуктами

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В тобольском кафе со старосибирской кухней «Поварня» впервые провели интересный эксперимент, организовав Неделю итальянской кухни. По словам бренд-шефа туристической отрасли Тюменской области, шеф-повара ресторана Давида Хачатряна, за неделю тоболяки смогли попробовать блюда итальянской кухни благодаря профессионализму сотрудников заведения.

- Первый опыт в Тобольске оказался удачным. Поступают положительные оценки от гостей. Всем все нравится, - цитирует Давида ИА «Тюменская линия».

Кафе, нацеленное, в первую очередь, на туристов, порадовало итальянскими блюдами именно местных жителей. По мнению шеф-повара, итальянская кухня – одна из простых кухонь для российского потребителя. Гурманам предложили полакомиться тирамису, томатным супом с морепродуктами, стракотто из говядины с пастой птитим, лососем с гарниром из стручковой фасоли и другими блюдами.

Возможно, что в будущем в кафе организуют недели разных кухонь мира.

Напомним, ранее «Поварня» попала в двадцатку лучших ресторанов России по версии участников проекта «Медиаразведка» сервиса путешествий Tutu.ru. В рейтинге поучаствовали более 150 тревел-блогеров и журналистов, которые объехали 86 заведений в двадцати регионах России.

Кстати, ранее мы публиковали обзор на национальные кухни в Тюмени и рассказывали, где попробовать экзотические блюда со всего мира. А вот в Тобольске однажды мэру Максиму Афанасьеву отказали в ужине и кофе в трактире «Ильинский».